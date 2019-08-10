В парках Москвы заработали эколого-просветительские центры

Москва, 10 августа. Лекции, экскурсии и интерактивные уроки, объединенные темой бережного отношения к природе, ежедневно проводят в столичных парках. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве более 17 тысяч га является особо охраняемыми природными территориями. Мосприрода следит за сохранением природного ландшафта и представителей растительного и животного мира.

В парке «Москворецкий» можно посетить эколого-просветительские центры. А на территории Измайловского парка находится экоцентр «Царская пасека».

В лесопарке «Кусково» москвичи могут полюбоваться на двухсотлетние дубы и липы, здесь же работает экологическая школа с интерактивной экспозицией.

Горожан призывают заботиться о природе родного города. Лесопарки — это «легкие» Москвы, от которых зависит здоровье жителей.

Ранее сообщалось, что на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг. Однако москвичи предпочитают провести выходной день за городом или на гастрономическом фестивале в парке Горького.