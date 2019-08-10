Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Воробьев поздравил жителей Озер и Зарайска с Днем города

38
0 Оставить комментарий

Воробьев поздравил жителей Озер и Зарайска с Днем города

Москва, 10 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Зарайска и Озер с Днем города. Об этом он написал в Instagram.

Андрей Воробьев назвал Зарайск и Озеры «жемчужинами Подмосковья». Он отметил культурное и природное богатство городов.

Он пожелал жителям хорошего праздника и дальнейшего процветания. В этом году Зарайску исполнилось 872 года, в рамках празднования Дня города состоится концерт областного театра «Русский балет».

Воробьев поздравил жителей Озер и Зарайска с Днем города

В Зарайске также откроется Музей обуви, а вечером жителей ждет салют.

Жители Озер отметят День города фестивалем «Парад невест-2019». В центре города установили площадки для проведения спортивных состязаний и праздничного концерта.

Детей и подростков ждут на образовательных мастер-классах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее власти Москвы рассказали о программе праздничных мероприятий на День города. В этом году праздник посвятят юбилею ВДНХ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров