Воробьев поздравил жителей Озер и Зарайска с Днем города

Москва, 10 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Зарайска и Озер с Днем города. Об этом он написал в Instagram.

Андрей Воробьев назвал Зарайск и Озеры «жемчужинами Подмосковья». Он отметил культурное и природное богатство городов.

Он пожелал жителям хорошего праздника и дальнейшего процветания. В этом году Зарайску исполнилось 872 года, в рамках празднования Дня города состоится концерт областного театра «Русский балет».

В Зарайске также откроется Музей обуви, а вечером жителей ждет салют.

Жители Озер отметят День города фестивалем «Парад невест-2019». В центре города установили площадки для проведения спортивных состязаний и праздничного концерта.

Детей и подростков ждут на образовательных мастер-классах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее власти Москвы рассказали о программе праздничных мероприятий на День города. В этом году праздник посвятят юбилею ВДНХ.