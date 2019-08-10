Москва, 10 августа. Популярный российский актер Сергей Гармаш пригласил москвичей прогуляться по собственному маршруту. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Это вторая экскурсия портала «Москва театральная», посвященного Году театра в России. Народный артист России часто гуляет возле театра «Современник».

Сергей Гармаш работает в этом театре, его также можно встретить на углу Тверской улицы и Страстного бульвара. Артист поделился впечатлениями о разных столичных локациях.

К примеру, на одной из московских улиц находилось кафе, в котором Гармаш подрабатывал, будучи студентом. Тут же снималась одна из сцен фильма «Мастер и Маргарита».

Тур «Прогулка с Сергеем Гармашем» можно найти в разделе «Маршруты» на сайте «Узнай Москву».

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова. Однако горожане предпочитают провести выходной день на гастрономическом фестивале Meat and Beat или на даче с семьей.