Власти Подмосковья наградили лучших строителей

Москва, 10 августа. Работу лучших строителей Подмосковья накануне профессионального праздника отметили наградами губернатора Московской области.

11 августа в России отмечают День строителя. Сотрудников министерств жилищной политики и строительного комплекса, Главгосстройнадзора наградили в Доме правительства.

На церемонии присутствовали замглавы Московской области Игорь Тресков и Максим Фомин, передает «360». По словам Игоря Трескова, Подмосковье растет быстрыми темпами благодаря труду архитекторов, инженеров, строителей.

Регион также входит в тройку лидеров в России по объему ввода жилья в эксплуатацию. Благодаря этому удалось создать более 50 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре проходит масштабный сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир». В нем принимают участие сыроварни из 44 регионов страны.