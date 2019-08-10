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Хуснуллин рассказал о новой вылетной магистрали на западе Москвы

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Хуснуллин рассказал о новой вылетной магистрали на западе Москвы

Москва, 10 августа. Новая вылетная магистраль появится на западе столицы, на ней установят более 20 сооружений, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Магистраль образуют Южный дублер Кутузовского проспекта, участок от улицы Мосфильмовской до Аминьевского шоссе, улицы Генерала Дорохова с развязкой на пересечении с МКАД.

Протяженность дорожных объектов составит 28 км, передает АГН «Москва». Сложность строительства заключается в установке искусственных сооружений. Речь идет о шести пешеходных переходах, прокладке инженерных сетей.

Хуснуллин напомнил, что в последние годы в Москве появилось 800 км новых дорог, 246 мостов, тоннелей и развязок. Столичные власти продолжают развивать городскую транспортную сеть, чтобы горожанам и автомобилистам было удобней передвигаться на общественном и личном транспорте.

Ранее сообщалось, что на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг. Однако москвичи предпочитают провести выходные на даче или с друзьями на гастрономическом празднике Meat and Beat.

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