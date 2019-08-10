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Московский библиотекарь назвала интересные книжки для детей и подростков

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Московский библиотекарь назвала интересные книжки для детей и подростков

Москва, 10 августа. Столичный библиотекарь Динара Айдакина посоветовала, какие книжки выбрать для детей и подростков.

Заведующая библиотекой № 10 считает, что подросткам понравится графический роман «Луи среди призраков». А малышам будут интересны истории о животных.

Динара Айдакина рассказала, что у детей пользуется популярностью книга Эрика Карла «Десять резиновых утят». В книгах американского писателя собраны истории о добром фермере и приключениях утят в Тихом океане.

Московский библиотекарь назвала интересные книжки для детей и подростков

Ребятам будет интересно почитать историю про волшебный мир, в котором живут мышки. «14 лестных мышей» Кадузо Ивамуры — это трогательная сказка японского художника о буднях большой мышиной семьи.

Москва — читающий город, уверена Айдакина. Она попросила обратить внимание на книги Марины Потоцкой «Нехочукин и другие». Талантливый автор расскажет о маленьких человечках, живущих в кармане пиджака.

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