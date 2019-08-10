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Лучший ветеринар Москвы рассказала, чем часто болеют домашние животные

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Лучший ветеринар Москвы рассказала, чем часто болеют домашние животные

Москва, 10 августа. Победитель конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров Анна Баркова рассказала о том, чем болеют домашние животные.

Ветеринарным врачом Анна Баркова работает в Москве три года. В 2019 году ее назвали лучшим специалистом. По словам девушки, питомцев в их клинику везут со всего города.

Чаще всего на прием приводят кошек и собак.

«Каждый питомец индивидуален, но сложнее всего работать с их хозяевами», — отметила ветеринар.

Анна Баркова рассказала, что среди ее маленьких пациентов часто встречаются те, которые болеют онкологическими заболеваниями. Злокачественные опухоли нужно выявлять на ранней стадии.

А для этого владельцы должны регулярно направлять животное на осмотр. По словам ветеринара, нужно не менее раза в год сдавать анализ крови, делать УЗИ и рентген. А еще хозяева должны обращать внимание на аппетит и активность животного.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали публичное мероприятие на проспекте Сахарова. Однако горожане предпочитают провести выходные на гастрономическом фестивале Meat and Beat в парке Горького.

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