Юных генетиков пригласили в летний лагерь в Подмосковье

Москва, 10 августа. Столичных школьников пригласили в летний лагерь по микробиологии, который заработал в Подмосковье на базе МФТИ.

Десятиклассники изучают геном человека и проводят опыты в настоящей лаборатории. Организаторы проекта считают, что именно это поколение может изменить мир.

Участие в образовательной программе бесплатное, передает «360». По словам руководителя проекта Эльмиры Вагаповой, учеников попросили написать мотивационное письмо и объяснить свой интерес к микробиологии.

Многие из школьников с самого детства интересуются биологией и генной инженерией. Некоторые планируют поступать в МФТИ, поэтому участие в летнем лагере станет для них образовательным трамплином.