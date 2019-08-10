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Сырный фестиваль в Подмосковье собрал участников из 44 регионов России

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Сырный фестиваль в Подмосковье собрал участников из 44 регионов России

Москва, 10 августа. Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковном городе Истра принял участников из 44 регионов России.

На площадке сырного фестиваля побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему показали уникальные сорта сыра и поделились секретами его приготовления.

Одна из участниц фестиваля Мария Кандырина занимается изготовлением сыров три года. Ранее она принимала участие в Международном французском сырном салоне Mondial du Fromage, передает «360».

По мнению Кандыриной, «Сыр. Пир. Мир» — это хорошее начинание. Она надеется, что фестиваль выйдет на международный уровень. Уже сейчас он пользуется большой популярностью у отечественных сыроварень.

Фестиваль продлится до 11 августа, вход свободный.

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