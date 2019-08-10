Бесконтактная оплата будет доступна на 800 маршрутах «Мосгортранса»

Москва, 10 августа. Проезд можно будет оплатить бесконтактным способом с сентября 2019 года на 800 маршрутах «Мосгортранса», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Валидаторы нового образца появятся в столичном общественном транспорте. Они смогут принимать оплату по банковской карте и через мобильное приложение.

Стоимость поездки составляет 42 рубля. Это позволит оплачивать проезд быстро и удобно. В настоящий момент сервис доступен на 500 маршрутах. Система новых валидаторов появилась в Москве осенью 2017 года и понравилась пассажирам.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы стали курсировать электробусы. Экологически чистый транспорт связал метро «Филевский парк» и железнодорожную платформу «Матвеевская».