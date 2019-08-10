Синоптики пообещали москвичам возвращение лета

Москва, 10 августа. Синоптики прогнозируют, что теплая погода вернется в Москву 11 августа. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье в российской столице будет стоять облачная погода, температура воздуха составит 20 градусов тепла. 10 августа дожди прекратятся, столбики термометров поднимутся до 16-18 градусов тепла.

В субботу ожидается выпадение до 5 мм осадков, атмосферное давление будет на уровне 745 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что выходные можно провести с пользой и пройти диспансеризацию на площадках «Здоровая Москва».