Станцию метро «Проспект Мира» закроют на вход из-за празднования Курбан-байрама

Москва, 10 августа. Станция метро «Проспект Мира» с 05.30 11 августа будет работать только на выход в связи с увеличением пассажиропотока, говорится в сообщении столичного метрополитена.

Четыре эскалатора метро включат только на подъем пассажиров. Эти меры связаны с необходимостью увеличить пропускную способность вестибюля.

Режим работы других станций, которые находятся рядом с местом празднования исламского праздника Курбан-байрам, может измениться. Пассажирам посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что 11 августа и 25 августа у «ВЭБ Арена» ограничат движение общественного транспорта.