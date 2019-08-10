Электробусы связали метро «Филевский парк» и платформу «Матвеевская»

Москва, 10 августа. Электробусы вышли на маршруты на западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Инновационный транспорт появился на маршруте №107, он связал районы Очаково-Матвеевское, Филевский парк и Фили-Давыдково. Число маршрутов, где работают элетробусы, достигло 30.

Впервые электообусы появились в Москве в сентябре 2018 года. В общей сложности в столице курсируют более 180 электрических автобусов, ежедневно они перевозят более 80 тысяч человек, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что власти Москвы выдали более 27 тысяч карт москвича людям предпенсионного возраста. По этим картам они могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.