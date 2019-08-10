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Карту москвича получили более 27 тысяч человек предпенсионного возраста

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Карту москвича получили более 27 тысяч человек предпенсионного возраста

Москва, 10 августа. С января 2019 года карту москвича получили 27,5 тысячи человек предпенсионного возраста, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Карта выдается мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, у которых есть необходимый для начисления пенсии страховой стаж. По этой карте москвичи могут бесплатно ездить в метро, МЦК, пригородных поездах, в автобусах.

Им также доступны скидки в некоторых магазинах. По карте удобно получить различные льготы. Карта оформляется в центрах «Мои документы» при предъявлении паспорта.

Ранее сообщалось, что на сайте мэра Москвы появился раздел, посвященный столичным музеям.

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