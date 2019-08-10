Москвичей пригласили в столичные парки отметить Яблочный Спас

Москва, 10 августа. В российской столице с 14 по 29 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Медовому, Яблочному и Ореховому Спасу. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили принять участие в семейных праздниках. Гостям Медового Спаса 14 августа расскажут о православных традициях.

В парке «Покровское-Стрешнево» организуют конкурсы и мастер-классы о том, как правильно выбирать мед. А 18 августа горожан ждут в парке «Ветеран» на празднике «Наливные яблочки».

29 августа в парке «Покровское-Стрешнево» состоятся мероприятия, посвященные Ореховому Спасу. Эти праздники олицертворяют радость человека от смены времени года и сбора урожая, с ними связано много славянских традиций.

Ранее сообщалось, что на сайте mos.ru появился раздел, посвященный музеям Москвы.