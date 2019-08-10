Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей пригласили в столичные парки отметить Яблочный Спас

464
0 Оставить комментарий

Москвичей пригласили в столичные парки отметить Яблочный Спас

Москва, 10 августа. В российской столице с 14 по 29 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Медовому, Яблочному и Ореховому Спасу. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили принять участие в семейных праздниках. Гостям Медового Спаса 14 августа расскажут о православных традициях.

В парке «Покровское-Стрешнево» организуют конкурсы и мастер-классы о том, как правильно выбирать мед. А 18 августа горожан ждут в парке «Ветеран» на празднике «Наливные яблочки».

29 августа в парке «Покровское-Стрешнево» состоятся мероприятия, посвященные Ореховому Спасу. Эти праздники олицертворяют радость человека от смены времени года и сбора урожая, с ними связано много славянских традиций.

Ранее сообщалось, что на сайте mos.ru появился раздел, посвященный музеям Москвы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров