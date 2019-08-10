Три полосы МКАД перекрыты из-за массового ДТП на северо-западе Москвы

Москва, 10 августа. Два человека пострадали, на трех полосах перекрыто движение в результате массового ДТП на МКАД. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительным данным в ДТП на северо-западе Москвы попали сразу 12 автомобилей, в том числе бензовоз. После столкновения последний въехал в остановку общественного транспорта, на которой в это время не было людей.

В ДТП пострадали два человека, включая водителя бензовоза. С место происшествия их забрала карета «скорой помощи».

В настоящий момент перекрыты три полосы из пяти, сообщают СМИ. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.