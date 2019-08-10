Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Три полосы МКАД перекрыты из-за массового ДТП на северо-западе Москвы

41
0 Оставить комментарий

Три полосы МКАД перекрыты из-за массового ДТП на северо-западе Москвы

Москва, 10 августа. Два человека пострадали, на трех полосах перекрыто движение в результате массового ДТП на МКАД. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительным данным в ДТП на северо-западе Москвы попали сразу 12 автомобилей, в том числе бензовоз. После столкновения последний въехал в остановку общественного транспорта, на которой в это время не было людей.

В ДТП пострадали два человека, включая водителя бензовоза. С место происшествия их забрала карета «скорой помощи».

В настоящий момент перекрыты три полосы из пяти, сообщают СМИ. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров