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Сеть 5G начали тестировать в пяти районах Москвы

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Сеть 5G начали тестировать в пяти районах Москвы

Москва, 9 августа. Пятое поколение мобильной связи 5G до конца 2019 года появится в пяти районах Москвы в рамках тестирования сети. Об этом в пятницу сообщает мэрия Москвы.

Широкополосный мобильный интернет будет доступен на Тверской области, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и в инновационном центре «Сколково».

«С операторами «большой четверки» подписаны соглашения о развитии 5G. Они предусматривают реализацию пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве», — говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что сеть 5G даст толчок развитию интернет-торговли, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и других прорывных технологий.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ успешно испытало «военный интернет», обеспечив обмен данными со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Для налаживания подобного канала связи российское оборонное ведомство использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования.

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Источник: Администрация Москвы
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