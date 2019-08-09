Дочь и коллеги Вилли Токарева простились с певцом в Москве

Москва, 9 августа. В храме Святителя Николая в Москве состоялось прощание с великим шансонье Вилли Токаревым. По сообщению корреспондента Федерального агентства новостей, отпевание посетили не только родственники умершего, но и его знаменитые друзья.

Панихида по легендарному исполнителю шансона Вилли Токареву прошла в московских Котельниках. На прощание с певцом пришли многочисленные поклонники его творчества, среди которых близкие родственники Токарева, Михаил Шуфутинский с семьей, политический деятель Сергей Бабурин, а также певец и продюсер Владимир Михайлов. После отпевания в храме Святителя Николая все церемония прощания продолжилась на Калитниковском кладбище, где и был похоронен Вилли Токарев.

Дочь Вилли Токарева Эвелина вспоминает своего отца как творческого человека, который не переставал трудиться над новыми композициями.

«Не было момента, когда он не работал над музыкой. Он всегда что-то придумывал, что-то писал: стихи, рассказы, истории. Он был легендой, и он будет легендой. Он всегда будет с нами», – поделилась Эвелина Токарева.

Дети знаменитого шансонье – и Эвелина, и его сын Миллен – умеют играть на гитаре. Но, по словам дочери Токарева, делают они это исключительно для себя. В семейном кругу вместе со своим талантливым отцом они любили петь его песни.

«Мы пели папины песни. Я с ним на концертах много была и до сих пор все его песни знаю. Сейчас играли его песни, я пела их. «Журавли» – моя любимая песня», – рассказала Эвелина.

Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский вспомнил их первую встречу с Вилли Токаревым во время прощания с артистом.

«Когда мы встретились в первый раз – сидели и слушали его песни», – рассказал Шуфутинский.

На панихиде присутствовал также и бас-гитарист Аллы Пугачевой, который очень тепло отзывался об умершей легенде шансона Вилли Токареве и рассказал, что он до конца оставался верен себе.

«Он семьянин, очень трогательный и заботливый человек. Для меня это потеря страшнейшая, вот если честно, страшнейшая. Я вообще надеялся, что он выкарабкается, потому что он очень умный такой человек. Но, к сожалению, мы все там будем. Мы встретимся потом», – вспоминает о Вилли Токарева его коллега.

Напомним, что Вилли Токарев долгое время боролся с онкологическим заболеванием и умер на 85 году жизни. Он был известен такими песнями, как «Небоскребы, небоскребы», «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и многими другими.