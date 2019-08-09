Турнир по вождению автозаков пройдет в Москве

Москва, 9 августа. Масштабный турнир по вождению автозаков пройдет 10 августа в российской столице, его участниками станут водители подразделений ФСИН РФ из более 10 регионов страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе московского УФСИН, участникам предстоит продемонстрировать навыки маневрирования и знания правил дорожного движения. Кроме того, одним из заданий турнира, который пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне, будет стрельба.

Отметим, соревнования, приуроченные ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, проходят уже третий год подряд. В 2018 году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области.

Автозак представляет собой специальный автомобиль на базе грузового автомобиля, автобуса или микроавтобуса. Он оборудован для перевозки подозреваемых и обвиняемых в условиях, исключающих нарушение установленного режима содержания.

Впервые тюремное управление Российской империи в рамках эксперимента попробовало осуществить перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях. А уже с 1908 года было разрешено официально перевозить арестантов на автомобилях, которые «могли бы быть устроены с соблюдением всех требований как удобного размещения арестантов, так и надежного их окарауливания».