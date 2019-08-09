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«Спартак» может заплатит 8 млн евро за футболиста «Страсбура»

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«Спартак» может заплатит 8 млн евро за футболиста «Страсбура»Москва, 9 августа. Столичный «Спартак» планирует приобрести в команду полузащитника «Страсбура» Ибраима Сиссоко. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров и в скором времени заключат сделку.

Ожидается, что сумма трансфера 21-летнего француза составит 8 млн евро. Самому футболисту будет предложен 5-летний контракт. Отмечается, что переговоры, вероятнее всего, будут завершены только на следующей неделе. Однако не исключено, что переход не состоится, поскольку французский клуб участвует в Лиге Европы и хочет сохранить игрока.

Сиссоко перешёл в «Страсбур» летом прошлого года из «Бреста» за 2 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, 3 гола, 2 результативных передачи и 11 желтых карточек. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 6,5 млн евро. Контракт футболиста с текущим клубом рассчитан до лета 2022 года. С осени 2018-го Сиссоко вызывается в молодёжную сборную Франции, за которую провёл 4 встречи.

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