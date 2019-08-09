В «Фобосе» объяснили отсутствие обещанного шторма в Москве

Столица и Подмосковье оказались на периферии грозового циклона, эпицентр пришелся на более северные регионы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в ночь с 8 на 9 августа после объявленного МЧС штормового предупреждения выпало десять миллиметров осадков, что составило 13% месячной нормы. Максимальная скорость ветра была зарегистрирована в районе аэропорта «Шереметьево» и составила 19 м/c.

«Максимальное же количество осадков — до 70 мм и даже выше — пришлось на регионы, расположенные севернее Подмосковья. Это, прежде всего, Новгородская, Тверская области и далее — Ивановская, Костромская. Именно через них проходит центр циклона, там и ветер сильнее, и количество осадков совсем другое», — рассказал Александр Синенков.

Синоптик пояснил, что беспрецедентные меры по предупреждению жителей Москвы и Подмосковья о надвигающейся грозе со шквалистым ветром и переведение соответствующих служб в режим повышенной готовности были предприняты неслучайно. По словам Синенкова, допускалась вероятность того, что эпицентр циклона окажется над столичным регионом.

«Конечно, 100 километров севернее — 100 километров южнее, это все может меняться за 2-3 часа. В атмосфере же происходит постоянное движение. Излишнюю бдительность здесь нельзя считать вредной», — пояснил синоптик.

Синенков отметил, что механизм оповещения населения о неблагоприятных погодных условиях прописан в федеральном законе о гидрометеорологической службе.

«Такая ситуация возникла — было разработано штормовое предупреждение. Угроза, с моей точки зрения, была, возможно, несколько преувеличена, но тем не менее лучше в такой ситуации пере- чем недо-», — отметил собеседник ФАН.

Специалист «Фобоса» добавил, что 10 августа синоптики ожидают в столице +17°…+19°, по области — от +15° до +25° C.

«Пока сохранятся кратковременные дожди и ветер 7–12 м/c и при порывах от 17 до 22 м/c», — добавил Синенков.

8 и 9 августа в Московской области ожидалась гроза, которую специалисты квалифицировали как 10-балльную по шкале Бофорта (всего в этой шкале 12 баллов). По прогнозам синоптиков, ожидался ветер скоростью 24,5–28,4 м/с (89–102 км/ч). По словам специалистов, последствиями такой погоды могут быть частичные разрушения строений, повреждения деревьев и плохо закрепленных конструкций.

В четверг вечером трансляции федеральных телеканалов впервые были прерваны на оповещение МЧС о надвигающемся урагане. Заставка с номером службы спасения и призывом к москвичам соблюдать меры предосторожности оставалась на экране, по оценкам зрителей, в течение 14 минут. Предупреждение вывели в эфир по указанию МЧС. По информации пресс-службы мэрии Москвы, это стало возможным в связи с переходом на цифровое телевещание. На юге Москвы и в столичных парках жителей также оповещали о приближающейся грозе через громкоговорители. Вечером городские парки были закрыты, а все посетители эвакуированы. В ночь с 8 на 9 августа в столичных аэропортах было задержано и отменено несколько десятков рейсов.