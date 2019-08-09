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В МЧС рассказали, когда ждать пик непогоды в Москве

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В МЧС рассказали, когда ждать пик непогоды в Москве

Москва, 9 августа. Дождь в Москве будет идти на протяжении всей пятницы, предупреждает столичная служба МЧС. Наиболее сильным ливень будет в районе четырех часов утра.

Ожидается, что дождь в Москве будет идти до 18 часов, пик интенсивности придется на ночное время.

«Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду», ― говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Ранее МЧС уже опубликовало предупреждение о надвигающемся шторме, призвав пережидать непогоду в капитальных строениях, и воздержаться от посещения парков. Кроме того, МЧС посоветовало обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, а также стоять подальше от деревьев.

Как и всегда в подобных случаях, москвичам и гостям столицы рекомендовали по возможности исключить длительное пребывание на улице. Особенно во время урагана опасно заходить в ветхие и ненадежные здания, укрываться от ветра за заборами и на мостах, находиться вблизи мачт и столбов, а также линий электропередач и трубопроводов и объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.  

Отметим также, что после того, как стихия отступит, МЧС рекомендует оставаться в повышенной готовности и обращать внимание на оборванные линии электропередач, поврежденные кровли домов и элементы наружной рекламы.  

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Источник: РИА Новости
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