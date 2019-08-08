Федеральные телеканалы задействовали для предупреждения о надвигающемся на Москву шторме

Москва, 8 августа. Федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы предупредить жителей Москвы и Московской области о надвигающемся шторме. Как сообщается, сообщения с экстренным предупреждением от МЧС высветились на экранах телевизоров в этот четверг и демонстрировались около десяти минут.

МЧС призвало жителей столицы укрываться от ветра в капитальных зданиях, избегая шатких конструкций и деревьев. Такое же предупреждение получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».

Оповещение появилось на экранах всех основных телеканалов в 20:00 по московскому времени. В пресс-службе Останкино отметили, что телебашня работает в штатном режиме, исправно принимая и передавая сигнал.

«Крайне серьезное предупреждение транслируется на телевизорах москвичей. Трансляция предупреждения обеспечена переходом с аналогового на цифровое телевидение (который проходил в три этапа и завершился 3 июня 2019 года)», ― приводит ТАСС заявление пресс-секретарь мэра Москвы Гульнары Пеньковой.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter также обратился к москвичам, призвав их быть максимально осторожными во время непогоды.

Как пишет KP.ru, на Москву идет сильный ураган, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Не исключена гроза и даже град.

Отмечается, что все коммунальные службы города уже получили уведомление о приближающемся шторме и сейчас переведены на особый режим работы.