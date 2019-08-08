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Собянин предупредил москвичей о «чрезвычайно серьезной» непогоде

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Собянин предупредил москвичей о «чрезвычайно серьезной» непогоде

Москва, 8 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил горожанам о штормовом предупреждении и усилении ветра до 25 метров в секунду.

С вечера 8 августа до вечера 9 августа в столичном регионе будет стоять неблагоприятная погода. По мнению Собянина, москвичи уже привыкли к ливням, ветру и грозе.

Но на этот раз речь идет об опасном шквалистом ветре.

«До вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — написал Собянин в Twitter.

Градоначальник призвал москвичей быть осторожными. Он напомнил, что экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, в столице 9 августа температура воздуха составит 18 градусов тепла. На выходных ожидаются дожди.

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