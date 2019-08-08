Жительница Помосковья родила двойню третий раз подряд

Москва, 8 августа. Третью двойню родила жительница Химок, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

У многодетной матери уже семеро детей. В Химкинском роддоме у 31-летней женщины прошли четвертые роды. Сначала она родила девочку, а затем с перерывом в несколько лет у нее родились три пары двойняшек.

Женщина живет за границей со своим супругом, но приезжает рожать в Подмосковье. Она доверяет свое здоровье московским врачам.

Как рассказала глава Минздрава Московской области Татьяна Мухтасарова, власти региона заботятся о комфортных условиях для рожениц.

В Подмосковье работают высококвалифицированные специалисты, в роддом постоянно поступает новое оборудование, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Петербурге 37-летняя женщина родила четырех детей. Для нее эти роды стали первыми, общий вес малышей составил 6 кг. Самый крупный ребенок весит 1930 г, а самый маленький — 870 г.

Новорожденные находятся под наблюдением врачей. Когда их вес будет соответствовать стандартным показателям, они поедут домой вместе с мамой.

Еще один интересный случай произошел в США. Жительница штата Техас родила четырех мальчиков и двух девочек всего за 9 минут.