Москвич жестоко расправился с матерью после спектакля «Царь Эдип»

Москва, 8 августа. Московский суд приговорил жителя столицы к девяти годам лишения свободы по уголовному делу об убийстве матери.

Убийство произошло весной прошлого года в доме по Байкальской улице. По версии следствия, 32-летний мужчина подарил матери билет на постановку «Царь Эдип». Таким образом он решил выманить женщину из квартиры и подготовиться к преступлению.

Когда пенсионерка вернулась домой из театра, сын поджидал ее, спрятавшись в шкафу. Он воспользовался ножом и с жестокостью нанес матери десятки ударов, пишет «МК».

После совершения убийства мужчина сменил одежду, выбросил вещи со следами крови и ушел из квартиры. Через несколько дней он пришел домой к матери и вызвал полицию, сказав, что только что «обнаружил тело».

Позднее москвич рассказал, что совершил убийство матери. Но через некоторое время отказался от своих показаний. Выяснилось, что у него с детства были конфликты с родительницей.

После того, как мать поссорилась с его женой, он решил отомстить. Столичный суд решил, что мужчина виновен с преступлении и вынес приговор.

«Царь Эдип» — классическая трагедия древнегреческого драматурга Софокла. Воспитанный чужими людьми Эдип случайно убивает отца Лая и берет в жены его супругу Иокасту. Когда женщина узнает, что вышла замуж за родного сына, она сводит счеты с жизнью.