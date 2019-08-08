Сеть 5G в тестовом режиме заработала на Тверской улице в Москве

Москва, 8 августа. Российский мобильный оператор Tele2 и шведская компания Ericsson открыли пилотную зону 5G на Тверской улице в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Tele2, создание таких зон в крупных городах предусматривается в рамках проекта «Цифровая экономика». Сплошное outdoor-покрытие участка сети охватывает участок от Садового кольца до Кремля.

Сеть Tele2 готова к внедрению стандарта связи пятого поколения. По словам гендиректора оператора Сергея Эмдина, эра 5G в России уже наступила, пишет ТАСС.

В общей сложности в Москве запланировано появление восьми тестовых зон с 5G, в том числе на территории парка «Зарядье», на ВДНХ, в парке Горького.

Ранее сообщалось, что бесплатным Wi-Fi ежедневно в московском метро пользуется более 2,5 млн пассажиров. Число подключений растет и в городских парках.

Москвичи часто заходят на официльный портал мэра и правительства города mos.ru, чтобы почитать новости и информацию о новых культурных проектах.