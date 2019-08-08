Собянин предложил москвичам работать в «офисах» на природе

Москва, 8 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы поработать в коворкингах на природе. Как сообщил градоначальник, в нескольких парках Москвы уже организовали рабочие места для всех желающих.

Такие офисы появились в Сокольниках, Парке Горького, «Царицыно» и в парке 50-летия Октября. В помещениях для коворкинга оборудованы не только общие рабочие места, но и индивидуальные зоны. Собянин призвал москвичей выбираться в «офис» на природе и рассказал, что будет доступно всем желающим поработать в парковых коворкингах.

«Там можно проводить деловые встречи, совещания и презентации проектов», – написал мэр на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в Парке Горького доступны сразу три коворкинга. Один из них расположен на Пушкинской набережной и работает ежедневно до 23.00. Второй находится в здании «Зеленой школы», причем доступен он для родителей с детьми старше 2,5 лет и открыт в будни с 11.00 до 19.00. Там с детьми работающих родителей будут заниматься педагоги в игровой зоне. Третий коворкинг под названием расположен в Нескучном саду. Из 140 доступных рабочих мест 81 сделаны в формате опенспейс.

Еще один коворкинг предлагает рабочую зону на 600 квадратных метров в общем вестибюле Хлебного дома и Рабочего дворца. Со вторника по пятницу он работает с 10.00 до 19.00, а в субботу до 20.00. В парке 50-летия Октября рабочее пространство организовано рядом с площадью семьи и открыто ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00. А в «Сокольниках» коворкинг расположился в «Букводоме» и имеет высокоскоростной интернет. Он открыт по будням с 10.00 до 18.00.

Отметим, что услуги некоторых коворкингов, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, платные. Также места во многих из них ограничены, поэтому их следует бронировать заранее.