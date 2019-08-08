Власти Москвы выделили еще 7,5 млрд рублей на достройку ЖК «Царицыно»

Москва, 8 августа. Москомстройинвест сообщил о выделении дополнительных средств на достройку проблемного ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет городского бюджета. Объект передали новому подрядчику.

В общей сложности в 2019 году на строительство ЖК направят порядка 7,5 млрд рублей. В случае с ЖК «Марушкино» столичные власти передадут девелоперу свои доли в объекте, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве на месте Останкинского молочного комбината построят жилой квартал. Столичные власти сообщили о капитальном ремонте более 1000 фасадов домов, запланированном в 2019 году.