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Движение у «ВЭБ Арена» в Москве ограничат 11 августа в связи с матчем по футболу

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Дижение у «ВЭБ Арена» в Москве ограничат 11 августа в связи с матчем по футболу

Москва, 8 августа. Ограничения дорожного движения введут в Москве 11 и 25 августа в связи с проведением матчей чемпионата России по футболу, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

11 августа полностью перекроют движение от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также от 2-й Песчаной улицы до дома 23 по Новопесчаной улице.

Это связано с проведением матча между ЦСКА — «Сочи». 25 августа армейцы будут играть с грозненским «Ахматом». Ограничения вступят в силу с 17.00 до 22.00, пишет РИАМО.

Ранее москвичей пригласили на масштабный музыкально-гастрономический фестиваль Meat and Beat, который пройдет в парке Горького 10 и 11 августа.

Фестиваль станет отличным продолжением «Бургерфест», который так понравился москвичам. Всего за два дня Пушкинскую набережную посетили сотни тысяч гостей.

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