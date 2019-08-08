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Жилой квартал появится на месте Останкинского молочного комбината в Москве

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Жилой квартал появится на месте Останкинского молочного комбината в Москве

Москва, 8 августа. Жилой квартал на улице Руставели в Москве появится вместо промышленной зоны, где ранее находился Останкинский молочный комбинат.

Градостроительно-земельная комиссия одобрила возведение ЖК, пишут «Ведомости». Построенный в 1955 году один из крупнейших молочных комбинатов региона обанкротился в 2017 году.

Участок производства в 5,7 га выкупила компания «Плам». По данным СМИ, строительством ЖК будет заниматься компания Capital Group. Площадь строительства составит почти 387 тысяч квадратных метров, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Москве по программе капитального ремонта планируется отремонтировать более 100 фасадов домов. Более 100 из них отделают с использованием новейших материалов и технологий.

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