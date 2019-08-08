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Синоптики предупредили москвичей о дожде и низком давлении 8 августа

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Синоптики предупредили москвичей о дожде и низком давлении 8 августа

Москва, 8 августа. Циклон над Москвой принесет кратковременные дожди, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

8 августа ожидается резкое падение атмосферного давления до 733 мм ртутного столба. Днем в Москве температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

В Московской области столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду, пишет РИАМО.

В ночь на 9 августа ожидаются сильные осадки, передает «МИР24». В выходные погода будет теплая, но дождливая.

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