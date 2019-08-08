Рабочие начали благоустройство территории вокруг 28 станций МЦД в Москве

Москва, 8 августа. Рабочие начали благоустройство территории, прилегающей к 28 станциям Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь территории, которую благоустроят, составляет почти 70 га. Самые масштабные работы запланированы на станциях «Рабочий поселок», «Сетунь», «Тушинская».

Строители установили временные знаки, предупреждающие о ремонте. Здесь заменят покрытие тротуаров и дорог, проложат новые инженерные коммуникации, установят новый боротовой камень, пишет «Вечерняя Москва».

Рабочие озеленят территорию, установят урны и скамейки, поставят уличные фонари. Ранее сообщалось, что в Москве начался ремонт фасадов панельных домов по новым технологиям.

В этом году планируется отремонтировать более 100 фасадов.