Фасады более 100 панельных домов в Москве отремонтируют по новой технологии

Москва, 8 августа. Рабочие отремонтируют фасады более 100 домов по новой технологии, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В 2019 году специалисты приступили к капитальному ремонту фасадов панельных домов, которые облицованы мелкоразмерной плиткой. По словам Бирюкова, их оштукатурят с использованием полимерцементных составов.

Власти Москвы предоставят рабочим матералы нового поколения. Это позволит увеличить срок эксплуатации домов. В рамках программы капитального ремонта планируется отремонтировать более тысячи фасадов, 10% их них восстановят по новой технологии, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что спроектированные дома для программы обновления жилого фонда появятся в 2020 году. В конце июля началось строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе Москвы.