Птенцы краснокнижных черных аистов вылупились в Московском зоопарке

Москва, 8 августа. Птенцы краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, это радостное событие для зоосада. Черные аисты отличаются скрытностью и нелюдимостью, они редко приводят потомство.

Однако орнитологи зоопарка смогли создать такие условия, при которых появились птенцы. Родители птенцов находятся в Московском зоопарка 14 лет.

В дикой природе они могут жить порядка 18 лет, а в зоосадах их жизнь увеличивается вдвое, пишет «Вечерняя Москва». В июне коллекция птиц столичного зоопарка пополнилась розовыми пеликанами.

А мае появились на свет птенцы редкого рогатого ворона, сотрудники зоосада ждали этого события почти 20 лет.