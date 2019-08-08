Егор Крид и Полина Гагарина выступят на фестивале Meat&Beat в Москве

Москва, 8 августа. В парке Горького в Москве 10 и 11 августа состоится музыкально-гастрономический фестиваль, сообщили в пресс-службе столичного парка.

Гостей праздника угостят лучшие московские рестораторы. Концертная программа на Пушкинской набережной начнется в 12.00 и завершится в 20.00.

В парке Горького выступят популярные исполнители. Среди них Егор Крид, Полина Гагарина, группы «Градусы», Бьянка, Рита Дакота, Звонкий, отмечает АГН «Москва».

Meat&Beat — это сочетание популярной музыки и разнообразных блюд, пишет издание «Вечерняя Москва».

Напомним, что в столице с 1 по 4 августа проходили праздничные мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ. 3 и 4 августа сотни тысяч москвичей отдыхали в парке Горького на «Бургерфест».