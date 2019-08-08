Раздел о музеях появился на сайте мэрии Москвы

Москва, 8 августа. На сайте Mos.ru появился новый раздел о столичных музеях. Здесь соберут информацию об истории уникальных экспонатов и выставках.

Как говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы, в новом разделе будут публиковать интервью с художниками, фотографами, сотрудниками учреждений культуры.

Москвичи и гости города смогут узнать обо всех проектах и акциях. Многие музеи не так широко известны, этот раздел необходим, чтобы привлечь внимание общественности к подобным учреждениям.

Например, не каждый знает о существовании Музея истории танка Т-34 или Доме-музее Марины Цветаевой, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичных школьников пригласили на мастер-классы по программированию и робототехнике. Занятия начнутся с 10 августа.