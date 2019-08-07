Два человека серьезно пострадали в массовой драке в центре Москвы

Москва, 7 августа. В результате массовой драки в центре Москвы пострадали два человека. Инцидент на Болотниковской улице попал на камеры видеонаблюдения.

По данным московской полиции, один человек получил огнестрельное ранение, второй был ранен ножом. Согласно предварительной информации, участники конфликта. Открывшие огонь, скрылись с места преступления на автомобиле Infiniti, сейчас ведется их розыск. В Москве объявлен план-перехват, правоохранительные органы уже приступили к розыску подозреваемых.

Один из пострадавших в ходе конфликта оказался в больнице. Место происшествия сейчас оцеплено полицией, там ведут работу следователи и эксперты.

Напомним, что в июне этого года произошла массовая драка у московской станции метрополитена «Электрозаводская». Участниками драки были выходцы из Киргизии. По словам продавщицы прессы, участники драки вышли вместе, но в какой-то момент начали драться. Конфликт закончился поножовщиной и смертью одного из участников.