Более 80 новых станций метро появятся в Москве к 2028 году

Москва, 6 августа. Власти Москвы построят порядка 80 станций и 200 километров линий метро. Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, такое количество станций планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году.

Известно, что в Москве планируют ввести одно депо, восемь станций и почти 18 километров линий метро до конца 2019 года. Однако на этом власти столицы останавливаться не планируют, и уже до 2023 года планируется введение шести электродепо, 55 новых станций и 135 километров линий.

«В планах на 2024–2027 годы – строительство 66,2 км линий, 26 станций и четыре депо», – передает ТАСС слова заммэра.

Линии пойдут на Рублево-Архангельское и Бирюлево, сообщает «Вечерняя Москва».

С 2011 по 2018 год уже построено девять депо, 73 станции метро и 137 километров линий, а в этом году уже успели ввести в эксплуатацию более 17 километров метро, восемь станций и одно депо. Еще шесть станций будут введены в эксплуатацию до конца года, пишет РИАМО. Как сообщается, уже 4 миллиона москвичей получили метро рядом с домом.

Отметим, что ранее Хуснуллин уже сообщил об открытии станции метро «Шереметьевская» в 2022 году. Она строится на участке БКЛ, и уже идут работы по проходке тоннелей.