Москва, 6 августа. Росреестр в Москве поставил на кадастровый учет земельный участок в Царицыно для строительства жилья по программе реновации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что участок под реновацию в Царицыно поставлен на кадастровый учет в Москве. Речь идет об участке площадью почти восемь тысяч километров, который расположен на улице Бехтерева. По данным РИАМО, участок является одной из стартовых площадок программы реновации. Как пишет «Вечерняя Москва», в Росреестре напомнили, что сроки постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость по программе реновации сокращены с семи до трех рабочих дней.

Первые дома, построенные по стандартам реновации жилого фонда, появятся в конце 2020, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Власти Москвы поставили высокую планку при реализации программы. Новые дома проектируются с улучшенной планировкой, возводятся с учетом современных строительных и отделочных материлов. Параллельно столичные власти заботятся о благоустройстве придомовой территории, создании спортивной и социальной инфраструктуры в шаговой доступности. Хуснуллин добавил, что новое жилье будет сопоставимо с квартирами бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще девять площадок для строительства. Планируется расселить жильцов 20 домов.

До конца года в Москве введут в эксплуатацию 12 домов по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев. В рамках реновации в российской столице строят 116 жилых домов. С начала действия программы ввели в эксплуатацию 43 дома.

По словам Андрея Бочкарева, до конца года начнется строительство домов еще на 34 площадках. Программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Южном Тушино построят многоэтажку в рамках программы по обновлению жилого фонда. Реновация коснулась жителей Новой Москвы. Столичные власти хотят создать комфортные условия для жизни горожан. Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что власти подобрали восемь стартовых площадок по программе реновации в Новой Москве.