Мошенники списали 3,5 миллиона рублей с банковской карты москвича

Москва, 6 августа. Москвич рассказал журналистам, как мошенники сняли с его банковской карты 3,5 миллиона рублей. По его словам, преступники представились сотрудниками его банка.

Пострадавший рассказал, что мошенники позвонили ему с номера банка и представились его сотрудниками. По словам москвича, номер клиентской службы банка был сохранен у него в телефоне, так что подозрений у него не возникло.

Преступники заявили, что неизвестные в Самаре якобы списали с его счета 50 тысяч рублей, после чего посоветовал перевести оставшиеся деньги на резервный счет. Потерпевший согласился.

«Пятьдесят тысяч заблокировали, а чтобы они дальше не прошли, муж должен совершить определенные действия с входом в личный кабине», — рассказала жена пострадавшего.

Она отметила, что мошенники обращались к ее мужу по имени и отчеству; кроме того, им были известны последние цифры номера его карты. Тем не менее, мужчина все же начал что-то подозревать.

«Я говорю: «Если бы вы звонили с другого телефона, то я подумал бы, что вы мошенник». А он акцентировал мое внимание: «Вы можете проверить этот номер телефона, он указан у вас на карте», — рассказал мужчина в беседе с журналистами.

Злоумышленники сумели уговорить мужчину произнести оператору четыре пароля, которые они прислали ему на телефон. Затем они сказали, что через полтора часа должен прийти еще один код, который разблокирует всю сумму. Предположительно, пока пострадавший ждал кода, мошенники снимали с его карты деньги. Сумма была снята по частям в разных регионах России.

Руководство банка отметило, что операции были признаны «максимально подозрительными», однако было принято решение не блокировать их.

«Если у них есть служба безопасности, то она должна была обратить на это внимание. Я так понимаю, что она была в сговоре с этими мошенниками, другого варианта нет», — предположил москвич.

Сейчас правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Ими устанавливаются личности подозреваемых.