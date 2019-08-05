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Появилось видео пожара в кальянной в центре Москвы

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Появилось видео пожара в кальянной в центре Москвы

Москва, 5 августа. Возгорание произошло в кафе в центре Москвы на Новом Арбате, 22 вечером в понедельник, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, пожар вспыхнул в кальянной, которая пристроена к жилому дому. На кадрах видно, как из помещения эвакуируются посетители.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, они приступили к тушению возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии спасли семью из горящей квартиры. Причиной пожара стала загоревшаяся стиральная машина. 

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