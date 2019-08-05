Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Москва, 5 августа. Теплая погода вернется в столичный регион в среду, температура воздуха в европейской части России составит 20-21 градусов, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в среду в Москву и Подмосковье придут умеренно-теплые воздушные массы из Атлантики.

«В ночь на среду температуры будут низкие, а дневные даже превысят 20-градусную отметку: 20–21 градус», — рассказал Вильфанд.

К концу первой декады августа погода в Москве будет соответствовать нормальным климатическим значениям. Синоптик добавил, что ожидать жаркой погоды не стоит, однако после холодных дней любое потепление воспринимается позитивно. В пятницу и субботу температура воздуха ночью поднимется выше 10 градусов, а дневные температуры достигнут 24 градусов, пишет «Ридус».

Вильфанд отметил, что потепление обеспечат изменения в циркуляции: уральский циклон уйдет на север и юг, в умеренных широтах восстановятся зональные процессы – перенос воздушных масс вдоль широты. Однако потепление принесет облачную погоду и дожди, сообщает НСН.

Ранее синоптики предупредили москвичей и жителей Московской области о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра во вторник, 6 августа. Во вторник с 09.00 до 21.00 в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях.