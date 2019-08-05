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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 6 августа

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 6 августа

Москва, 5 августа. Синоптики предупредили москвичей и жителей Московской области о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра во вторник, 6 августа. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, во вторник с 09.00 до 21.00 в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях.

Согласно прогнозу, во вторник в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Столбики термометров покажут 15-17 градусов тепла, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета 2019 года. В ночь с воскресенья на понедельник, с 4 на 5 августа, температура опустилась до 6,7 градуса. Кроме того, минувшей ночью на востоке Московской области была зафиксирована температура 1,9 градуса тепла.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации Людмила Паршина рассказала, что холодная погода пришла в центральный регион РФ по причине малоподвижного циклона, который заблокировал антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. Она отметила, что это «молодой антициклон». 

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