Экотропа появится в московском парке «Филатов луг»

Москва, 5 августа. Экологическая тропа с зонами отдыха появится в московском парке «Филатов луг», сообщили в департаменте капитального ремонта столицы.

Раньше в парке располагались стихийные и неорганизованные места отдыха. Посетители «Филатового луга» жаловались на огромное количество сухостоя и поросли, а также отсутствие освещения.

Власти столицы приняли решение благоустроить запущенную территорию и организовать комфортный парк с экотропой, где жители столицы смогут отдохнуть от городской суеты.

Длина экотропы будет составлять два километра. Она будет соединять 16 зон отдыха, передает РИАМО.

«Изюминкой этого прогулочного маршрута и площадок для отдыха станут разнообразные перголы, — приводит слова представителей департамента капитального ремонта «Вечерняя Москва». — Их обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Здесь появятся угловые перголы с садовыми качелями и со встроенными лавочками, а также арочные перголы».

Свет в парке адаптируют под комфортное существование обитающих в парке животных: он будет мягким и спокойным. Посетители смогут гулять по экотропе в любое время суток.

Завершить реализацию проекта планируют до конца текущего года. Власти столицы уточни ли, что проект направлен на сохранение природы внутри Москвы в непосредственном контакте с инфраструктурой «Филатова луга».