Личный онлайн-сервис разработали для московских предпринимателей

Москва, 5 августа. Новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития», созданный в ГБУ «Малый бизнес Москвы», запущен для столичных предпринимателей. Ресурс позволит определить актуальные обучающие мероприятия, курсы и семинары на базе личных знаний пользователя.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, бизнесменам необходимо систематически совершенствовать свои компетенции, чтобы достигать новых высот.

«Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис», — обратила внимание чиновница.

Как сообщает РИАМО, сервис сначала предложит бизнесмену пройти тест по нескольким направлениям, после чего индивидуальный план обучения можно будет изменить с учетом персональных показателей пользователя.

По словам Сергуниной, онлайн-сервис предназначен как для профессионалов своего дела, так и для новичков.

Отмечается, что для начинающих предпринимателей доступна «Стартап-школа МБМ», бесплатное обучение в которой за шесть месяцев 2019 года прошли более тысячи москвичей, пишет «Вечерняя Москва».