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Многоуровневый паркинг построят под эстакадой у делового центра «Москва-Сити»

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Многоуровневый паркинг построят под эстакадой у делового центра «Москва-Сити»

Москва, 5 августа. Многоуровневый паркинг намерены построить под эстакадой третьего транспортного кольца в районе ММЦД «Москва-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Планируется, что на первом этаже расположится паркинг, рассчитанный на 336 машиномест, позже его вместимость намерены увеличить. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, это хороший пример использования пустующего пространства под эстакадами и мостами. Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что «на территории делового центра «Москва-Сити» начнется строительство нового небоскреба, в связи с чем возрастет и потребность в парковочных местах».

Проектировщиком паркинга с тремя наземными этажами и одним подземным выступает «Архитектурная мастерская имени Шехояна». Въезжать на парковку можно будет с улицы Тестовская.

Ранее сообщалось, что в районе Зюзино построят монолитный дом по программе реновации. 

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