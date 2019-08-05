Суд в Москве арестовал восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

Москва, 5 августа. Восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве заключили под стражу по решению Пресненского суда столицы.

Ходатайство следователя в отношении студента МГТУ имени Баумана Даниила Конова суд удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок следствия по делу установлен до 27 сентября.

Согласно данным следствия, Конов совместно с неустановленными людьми «своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках». Кроме того, они игнорировали законные требования сотрудников правоохранительных органов, вышли на проезжую часть, перекрыв движение. Следователь заявил, что на свободе тот сможет «связаться с неустановленными соучастниками и передать им данные, полученные от следствия».

Напомним, соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за подделки подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли больше 14% липовых подписей при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли «мертвые души» — фамилии давно умерших людей.

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в незаконных публичных мероприятиях после недопуска на выборы. В столице 27 июля прошел несогласованный с властями города митинг, участники которого вели себя крайне агрессивно: кидались в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами.

Более 200 административных протоколов на участников несанкционированной сходки были направлены в московские суды. По данным МВД, за различные нарушения задержали 1074 человека. Ранее сообщалось, что столичный суд арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.