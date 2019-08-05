Москва, 5 августа. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета 2019 года. Об этом сообщает представитель центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета.

Отмечается, что в ночь с воскресенья на понедельник, с 4 на 5 августа, температура опустилась до 6,7 градуса. Как пишет РИА Новости, эта температура — самая низкая с начала лета. Кроме того, минувшей ночью на востоке Московской области была зафиксирована температура 1,9 градуса тепла.

Ранее синоптики рассказали, когда лето вернется в Москву. Лето вернется в столичный регион 8-9 августа, столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 6 августа начнется постепенное потепление. Днем во вторник температура воздуха составит 18 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Температурный режим будет возвращаться к климатической норме. 7 августа значительно потеплеет, столбики термометров покажут 22 градуса тепла, в области будет до 25 градусов тепла.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации Людмила Паршина рассказала, что холодная погода пришла в центральный регион РФ по причине малоподвижного циклона, который заблокировал антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. Она отметила, что это «молодой антициклон».

Также ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.