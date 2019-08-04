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Власти Москвы могут увековечить память о шансонье Вилли Токареве

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Власти Москвы могут увековечить память о шансонье Вилли Токареве

Москва, 4 августа. Столичные власти готовы поддержать идею увековечить память о композиторе и шансонье Вилли Токареве. Об этом сообщил замглавы комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

Знаменитый музыкант скончался на 85-м году жизни. Эта новость шокировала многих коллег Вилли Токарева.

«Я бы поддержал просьбу об увековечении, а как именно — памятная табличка или что-то другое - как раз это мы бы обсудили в комиссии», — сказал замглавы профильного комитета, его цитирует АГН «Москва».

Вилли Токарев родился на Северном Кавказе, закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Эмигрировал в США, где стал одним из основателей русского шансона.

В 90-е годы вернулся в Россию, в 2006 году ему присвоили звание почетного жителя Таганского района Москвы. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Токарев был очень хорошим, любезным человеком. Его песни запомнятся надолго.

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